Goûter le Jazz ! : Performance acrobatique et dansée en solo BMX Mercredi 11 octobre, 15h00, 16h15 Magic Mirrors Gratuit sur réservation / concert assis et debout – placement libre

Un spectacle de Vincent Warin – Cie 3.6/3.4

Le lillois Vincent Warin (ex- champion de France et ex- vice-champion du Monde) a développé une recherche artistique à travers l’exploration virtuose des mouvements et de la relation qui peut exister entre un homme et un vélo, entre un homme et une machine.

Les créations qu’il élabore avec la Cie 3.6/3.4 se placent au croisement de la danse, de la musique, et des nouvelles formes de cirque.

Chaque spectacle est unique et s’envisage comme une nouvelle rencontre, puisque c’est à l’organisateur de proposer les musiciens qui accompagneront la performance vélicyclopédique. Une friandise dont Hugues Rousé et quelques étudiants du département jazz du conservatoire de Tourcoing (toujours avides de nouvelles expériences pédagogiques et scéniques) se régalent déjà !

L’évocation des mouvements ludiques et acrobatiques au défi de cette nouvelle écriture sonore nous

chargera d’un moment unique, forcément poétique sur la piste centrale du Magic Mirrors qui, une fois n’est pas coutume, prendra davantage les allures d’un petit cirque.

« Goûter le Jazz ! » c’est quoi ?

« Goûter le jazz » est une action du Tourcoing Jazz qui a vocation à faire découvrir le jazz de manière ludique aux enfants et aux familles. Le concept est simple : deux représentations avec un goûter offert au milieu, où se croisent le public des deux séances !

Le public qui réserve la séance de 16h15 est donc convié à venir dès 15h40 pour profiter du goûter !

Magic Mirrors Place de la république, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/seances/18/friandises-v%C3%A9licyclop%C3%A9diques »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.76.98.76 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@tourcoing-jazz-festval.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T15:00:00+02:00 – 2023-10-11T15:30:00+02:00

2023-10-11T16:15:00+02:00 – 2023-10-11T16:45:00+02:00

goûter gratuit

Merlin Foyet