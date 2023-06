Ana Carla Maza Quintet Magic Mirrors Tourcoing, 10 octobre 2023, Tourcoing.

Ana Carla Maza Quintet Mardi 10 octobre, 21h00 Magic Mirrors Tarifs : de 10€ à 15€ / placement libre

Violoncelliste virtuose et chanteuse pétillante, Ana Carla Maza rend hommage au quartier de la Havane qui l’a vu grandir et où elle s’est initiée à la musique. A travers le prisme d’un langage musical élargi, elle nous promène dans les musiques traditionnelles de son enfance : de la bossa nova à la salsa en passant par la cumbia et le reggae. Pour sa nouvelle création, Caribe, qui associe violoncelle, piano, saxophone, percussions et batterie, elle nous fait partager avec fraîcheur et charisme la vision artistique de sa joie de vivre.

Avec le soutien de l‘ADAMI

Magic Mirrors Place de la république, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/evenement/10-10-2023-21-00-ana-carla-maza-quintet »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.76.98.76 »}, {« type »: « email », « value »: « billetteire@tourcoing-jazz-festival.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T21:00:00+02:00 – 2023-10-10T22:30:00+02:00

2023-10-10T21:00:00+02:00 – 2023-10-10T22:30:00+02:00

concert tourcoing

Tous droits réservés