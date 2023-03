Soirée Jeux – Western Magic Mirrors Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône . Tour de Jeux est une association créée en 2009 par quelques amis qui avaient en commun la passion du jeu. Elle compte aujourd’hui un peu plus de 80 joueurs. Son but est de réunir toute personne prête à passer un moment convivial autour d’une table de jeu. Soirée ludique sur le thème du Western organisée par l’association la tour de jeu au Magic Mirrors ! +33 6 64 81 04 61 Magic Mirrors CEC les heures claires Istres

