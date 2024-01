Festival du Bleu en Hiver : Kevin Seddiki et Jean-Louis Matinier invitent Renaud Garcia-Fons Magic Mirror Tulle, samedi 27 janvier 2024.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

TRIO INCANTATOIRE

Contrastes et délicatesses. Là où d’autres musiciens joueraient la surenchère, ces trois-là habitent naturellement les dialogues secrets et les affaires sensibles. Parler de soi, à trois, pour recomposer le monde, c’est très beau. Avec l’accordéon, la guitare et la contrebasse pour outils, c’est assez merveilleux. Sur le papier, ce trio est une annonce de croisements salutaires, disque Matinier/Seddiki, disque Matinier/Garcia-Fons. Trois individualités romanesques, ces accompagnateurs d’Anouar Brahem, de la Greco, de Dino Saluzzi ou de Nguyen Lê. Sur scène, l’annonce faite prend des allures d’épiphanie laïque où l’Orient et ses modes se mêlent aux harmonies d’Occident. Histoire de tracer des volutes, des textures et des climats étourdissants jusqu’à la plus dure des têtes de pioche, illuminant jusqu’à la plus sombre des actualités.

.

Magic Mirror Place Gambetta

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



