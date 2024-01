Festival du Bleu en Hiver : Avec DJ MAURICE Magic Mirror Tulle, samedi 27 janvier 2024.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:00:00

fin : 2024-01-27 23:30:00

Platiniste de talent, mixant d’un doigt habile et inimitable Soul, Jazz, Groove, Funk, Roots & Spiritueux C’est le DJ clermontois au pseudonyme improbable, alias DJ Maurice qui aura la charge de chauffer le public afin que personne ne se fasse pas un claquage d’une articulation utile au déhanchement et autres mouvements de bassins. Notre Vernon Subutex bougnat réussira pleinement sa mission enchaînant un florilège de galettes vinyles toutes plus exquises les unes que les autres. Il sera sur une sélection afro-jazz, ethnique, soul-jazz. Un grand des nuits clermontoises, fameux animateur du revox crew sur Radio Campus Clermont-Ferrand habitué des afterworks et autres sauteries de la smac locale, la coopérative de mai, A ouvert pour Lee Fields and the expressions, Monophonics, Toots & the maytals, Xixa, Blue Tone Stompers.

.

Magic Mirror Place Gambetta

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze