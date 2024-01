Festival du Bleu en Hiver : Le bal de Petite Lucette Magic Mirror Tulle, vendredi 26 janvier 2024.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 21:00:00

fin : 2024-01-26

DANCEFLOOR INSTRUMENTAL

Pas perdu pour tout le monde, le petit bal. On l’a retrouvé, il y a peu, dans les poches de Petite Lucette. Le quintet s’empresse d’en ranimer la joie avec ce dancefloor instrumental. Reprises et airs de guinguette originaux, on fait sonner le neuf avec un peu de vieilleries jolies. Javas clinquantes et valses électriques. Un brin nostalgique mais jamais passéiste. Le saxophone et les claviers étourdissent les têtes, la batterie et la contrebasse font valser les pieds. Ici, on est avec un orchestre de bastringue, on est à l’aube, dans les fins de nuit, où l’ivresse tangue entre fatigue et tendresse.

Magic Mirror Place Gambetta

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze