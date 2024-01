Festival du Bleu en Hiver : Petite Lucette Magic Mirror Tulle, vendredi 26 janvier 2024.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:30:00

fin : 2024-01-26

RÉTRO-JAZZ

Incendier les tristesses , pas mal comme profession de foi. C’est celle, immense, de Petite Lucette. Groupe têtu et mini-monde de 5 âmes rieuses et dansantes. Ça combine scottish, free jazz, musique de fête et plaisir acoustique dans un paysage repeint à la gouache. La musique libère ses ritournelles colorées pour aller chercher le bruit, la rage, l’instinct. De quoi se chauffer doucement et se mettre en jambes avant d’enfiler ses habits de guinche. À l’heure où les corps et les esprits se rejoignent.

RÉTRO-JAZZ

Incendier les tristesses , pas mal comme profession de foi. C’est celle, immense, de Petite Lucette. Groupe têtu et mini-monde de 5 âmes rieuses et dansantes. Ça combine scottish, free jazz, musique de fête et plaisir acoustique dans un paysage repeint à la gouache. La musique libère ses ritournelles colorées pour aller chercher le bruit, la rage, l’instinct. De quoi se chauffer doucement et se mettre en jambes avant d’enfiler ses habits de guinche. À l’heure où les corps et les esprits se rejoignent.

.

Magic Mirror Place Gambetta

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze