Festival Du Bleu en Hiver : Edredon sensible Magic Mirror Tulle, jeudi 25 janvier 2024.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 18:30:00

fin : 2024-01-25

Jazz Moelleux / Edredon Sensible, c’est quatre types. Quatre types du genre à ne pas rester sages sous la couette, aux premier frimas d’automne. C’est un quatuor symétrique, aussi. Deux soufflants, deux percussionnistes. Un quatuor où s’affrontent des vents chauffés à blanc, des bonheurs infatigables, de grands cris crus et cuivrés. On entend l’Afrique du Nord, on entend l’Amérique latine, on entend le chant de la touffeur brésilienne. Un quatuor pas sage, souvent insolent et toujours furieusement porté sur le partage. Si ça joue forte et allegro, c’est parce qu’ils débordent de joie de vivre. Une joie communicative qui chatouille des zygomatiques aux orteils, qui fait bondir et met en transe les plus récalcitrants des pantouflards. Durée : 1h15 – Gratuit –

Magic Mirror Place Gambetta

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



