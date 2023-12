Festival du Bleu en Hiver – Remi Geffroy + Petite Lucette Magic Mirror, Tulle (19), 26 janvier 2024, .

Festival du Bleu en Hiver – Remi Geffroy + Petite Lucette Vendredi 26 janvier 2024, 18h30 Magic Mirror, Tulle (19)

Début : 2024-01-26T18:30:00+01:00 – 2024-01-26T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-26T18:30:00+01:00 – 2024-01-26T23:30:00+01:00

18h30 Concert de Petite Lucette

RÉTRO-JAZZ / Groupe têtu et mini-monde de 5 âmes rieuses et dansantes. Ça combine scottish, free jazz, musique de fête et plaisir acoustique dans un paysage repeint à la gouache. La musique libère ses ritournelles colorées pour aller chercher le bruit, la rage, l’instinct.

21h00 Le Bal de Petite Lucette

DANCEFLOOR INSTRUMENTAL / Pas perdu pour tout le monde, le petit bal. On l’a retrouvé, il y a peu, dans les poches de Petite Lucette. Le quintet s’empresse d’en ranimer la joie avec ce dancefloor instrumental. Reprises et airs de guinguette originaux, on fait sonner le neuf avec un peu de vieilleries jolies.

23h00 Rémi Geffroy

TRAD À DANSER / L’accordéoniste, chantre du vieux bal, connaît les ambiances d’avant le temps. À l’accordéon diatonique, il navigue à son aise et en solo entre les airs folkloriques et les rengaines historiques.

Magic Mirror, Tulle (19) Place Gambetta

baltrad balfolk