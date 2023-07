Sharko Magic Mirror Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Sharko Magic Mirror Roubaix, 21 octobre 2023, Roubaix. Sharko Samedi 21 octobre, 20h00 Magic Mirror à partir de 8€ /5€ « Exit l’électro, exit l’acoustique, retour à l’essentiel pour David Bartholomé ici en trio (Olivier Cox à la batterie, Guillaume Vierset à la guitare).

Cet album ne manque ni de mélodies, ni de profondeur, explorant entre autres choses le thème de Narcisse (le mythe, pas la fleur).

Chansons courtes, simples mais pas simplistes : un bon cru ! » Larsen Magic Mirror Grand’Place, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France A l’occasion du Festival Les Grandes Ondes, le célèbre Magic Mirror prend ses quartiers sur la Grand’Place de Roubaix !

Salle de spectacle, qui doit son nom aux multiples miroirs et vitraux en son sein, reflétant les lumières des spectacles sur la piste de danse. Métro : ligne 2 – arrêt Roubaix Grand’ Place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:00:00+02:00

