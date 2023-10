Goodbye Fortune Tellers Magic Mirror Roubaix, 21 octobre 2023, Roubaix.

Goodbye Fortune Tellers Samedi 21 octobre, 20h00 Magic Mirror 8 / 5€

En première partie de Sharko

Trio bruxellois incandescent, Goodbye Fortune Tellers annonce un rock aux accents garage assaisonné selon l’humeur, drivé par des guitares fuzz lo-fi d’où s’extirpent des mélodies vocales pop obsédantes.

A l’image de leur nom contrasté, et dans une approche défaitiste proche du post-punk, le groupe rompt avec une vision du prévisible, et dit adieu aux illusions conscientes.

Dans un sillon d’ambiances glamoureusement sinistres, Goodbye Fortune Tellers prédit un drame, une histoire qui ne pourra pas bien se terminer.

Après la fougue de leurs deux précédents singles “City Lights” et “Lies”, Goodbye Fortune Tellers creuse au plus profond de leurs démons pour en extraire “All of this”, épopée intimiste au destin funeste.

Magic Mirror Grand’Place, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.francebillet.com/billet-sortie/acheter/musiques-de-france-europe-sharko-man5au4k-lt.htm »}] [{« link »: « https://lesgrandesondes.fr/programmation/sharko/ »}] A l’occasion du Festival Les Grandes Ondes, le célèbre Magic Mirror prend ses quartiers sur la Grand’Place de Roubaix !

Salle de spectacle, qui doit son nom aux multiples miroirs et vitraux en son sein, reflétant les lumières des spectacles sur la piste de danse. Métro : ligne 2 – arrêt Roubaix Grand’ Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:00:00+02:00

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:00:00+02:00

© Laura Levasseur