La Grande Sophie Vendredi 20 octobre, 20h00 Magic Mirror à partir de 14€/ 12€ Chaque détail ressemble à la Grande Sophie dans son nouvel album.

Un retour hyper créatif, des sons aux arrangements jusqu’à l’image bleue

du Cyanotype de sa pochette qu’elle a pris soin de réaliser.

Sa voix est au centre du projet, sa texture se pose sur des chansons tour à

tour pop, folk, rock où les ambiances font le grand écart entre profondeur

et légèreté.

Ce 9ème album promet des moments chaleureux ! Magic Mirror Grand’Place, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.francebillet.com/billet-sortie/acheter/musiques-de-france-europe-la-grande-sophie-marcia-higelin-mano67ck-lt.htm »}] A l’occasion du Festival Les Grandes Ondes, le célèbre Magic Mirror prend ses quartiers sur la Grand’Place de Roubaix !

Salle de spectacle, qui doit son nom aux multiples miroirs et vitraux en son sein, reflétant les lumières des spectacles sur la piste de danse. Métro : ligne 2 – arrêt Roubaix Grand’ Place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

