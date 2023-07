Marie-Flore Magic Mirror Roubaix, 19 octobre 2023, Roubaix.

Marie-Flore Jeudi 19 octobre, 20h00 Magic Mirror 14€ / 12€

Marie-Flore ne ressemble à personne et personne ne ressemble à Marie-Flore.

Minois de chat au cœur écorché, regard bleu cristallin et timbre à nulle autre pareil, elle est l’une des rares artistes françaises capables de passer d’un piano-voix éthéré à une pop teintée d’urbanité et de modernité, à chaque fois poétique.

Auteure, compositrice, interprète et multi instrumentiste, Marie-Flore est une amatrice de pop sous toutes ses formes. Dans ses textes, elle cultive les thématiques vénéneuses, se plait à chanter des jeux de mots sensuels, parfois abrupts, aspects auxquels elle tient tant du point de vue sonore que textuel.

Après un premier album qui a fortement séduit (Braquage), elle revient sur scène pour défendre son nouveau disque « Je sais pas si ça va ».

La performance est un art qu’elle maîtrise : Séduisante, défiante, ironique, littéralement hors du commun, Marie-Flore prend d’assaut nos cœurs sur disque comme sur scène. On est prêt à succomber.

Magic Mirror Grand’Place, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France A l’occasion du Festival Les Grandes Ondes, le célèbre Magic Mirror prend ses quartiers sur la Grand’Place de Roubaix !

Salle de spectacle, qui doit son nom aux multiples miroirs et vitraux en son sein, reflétant les lumières des spectacles sur la piste de danse. Métro : ligne 2 – arrêt Roubaix Grand’ Place

