Bakel Magic Mirror Roubaix, 19 octobre 2023, Roubaix.

Bakel Jeudi 19 octobre, 20h00 Magic Mirror 14/ 12€

En première partie de Marie-Flore

Bakel est le fruit de l’association de 5 musiciens : Laurette (chant), Matt’ (guitare), Vince (guitare), , Batboul (batterie), Steve (basse).

Un groupe aux racines solidement plantées dans le Rock , qui grandit et compose aux rythmes des inspirations du moment et des sons mélangés de musiques anciennes et actuelles.

Magic Mirror Grand'Place, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France A l'occasion du Festival Les Grandes Ondes, le célèbre Magic Mirror prend ses quartiers sur la Grand'Place de Roubaix !

Salle de spectacle, qui doit son nom aux multiples miroirs et vitraux en son sein, reflétant les lumières des spectacles sur la piste de danse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:00:00+02:00

Julien Mignot