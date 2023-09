Ze Légendes du Nord Magic Mirror Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Ze Légendes du Nord Magic Mirror Roubaix, 18 octobre 2023, Roubaix. Ze Légendes du Nord Mercredi 18 octobre, 15h00 Magic Mirror 4€ par enfant (gratuit pour les accompagnants) 3 contes traditionnels musicaux pour rire, frémir et rêver, proposés par la Cie du Tire-Laine. Ne tentez pas de voler les poires de la vieille Misère, n’essayez pas de vous mesurer à la ruse de P’tit Crinchon, mais surtout, ne vous approchez jamais des marécages de la méchante princesse Marie Grouette… Sinon, qui sait ce qui pourrait arriver ! Mais, si toutefois vous rêvez d’aventures et de voyages fantastiques, venez écouter les fabuleuses histoires de ces personnages tirés des plus belles légendes du Nord-Pas-de Calais ! Magic Mirror Grand’Place, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France A l’occasion du Festival Les Grandes Ondes, le célèbre Magic Mirror prend ses quartiers sur la Grand’Place de Roubaix !

Salle de spectacle, qui doit son nom aux multiples miroirs et vitraux en son sein, reflétant les lumières des spectacles sur la piste de danse. Métro : ligne 2 – arrêt Roubaix Grand’ Place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T15:00:00+02:00 – 2023-10-18T16:30:00+02:00

2023-10-18T15:00:00+02:00 – 2023-10-18T16:30:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Magic Mirror Adresse Grand'Place, 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Magic Mirror Roubaix latitude longitude 50.691409;3.174726

Magic Mirror Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/