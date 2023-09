Cane à sucre Magic Mirror Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Cane à sucre Magic Mirror Roubaix, 17 octobre 2023, Roubaix. Cane à sucre Mardi 17 octobre, 12h00 Magic Mirror Une palmipède vorace, tout de douceur pour des covers rock 90’s, mais pas que… Magic Mirror Grand’Place, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France A l’occasion du Festival Les Grandes Ondes, le célèbre Magic Mirror prend ses quartiers sur la Grand’Place de Roubaix !

Salle de spectacle, qui doit son nom aux multiples miroirs et vitraux en son sein, reflétant les lumières des spectacles sur la piste de danse. Métro : ligne 2 – arrêt Roubaix Grand’ Place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T12:00:00+02:00 – 2023-10-17T14:00:00+02:00

2023-10-17T12:00:00+02:00 – 2023-10-17T14:00:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Magic Mirror Adresse Grand'Place, 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Magic Mirror Roubaix latitude longitude 50.691409;3.174726

Magic Mirror Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/