Zaoui Magic Mirror Roubaix, 14 octobre 2023, Roubaix.

Zaoui Samedi 14 octobre, 20h00 Magic Mirror 14€/12€

« Comme le suggère la plupart de mes textes, j’ai du mal à décrocher des choses qui me font du bien. Alors après avoir essuyé mes larmes, changé quelques couches et repris mes esprits, me revoilà avec ma musique addictive de sale gosse de la pop.

“Mauvais Démons” peut s’écouter comme un périple de 24h dans les dédales suaves de la nuit parisienne. La montée et la redescente, la fête et l’oubli. Les deux facettes de mon alter-égo “Zaoui” qui endosse la lourde responsabilité de survivre à 8 ans de thérapie.

Comme souvent dans ces cas-là, tout n’est pas réglé mais on a appris à mieux se connaître, on regarde la vie en face, un peu plus sûr de ce qu’on veut faire du temps qu’il nous reste.

Seul maître à bord, je veux continuer à déployer une pop aussi facile que complexe, aussi insolente qu’intime. J’ai écrit et réécrit pendant des mois, qui sont devenus deux années. J’ai remonté les riffs de guitare, fait naître des voix surnaturelles et me suis assuré que le kick cognait fort. J’ai fait la musique que j’aime et que j’ai toujours aimée, avec l’espoir de retrouver une bonne partie du public que j’ai laissé.

Finalement, ce premier opus est comme une présentation déjà faite, comme un ex qui viendrait vous susurrer à l’oreille : “Si tes nouvelles conquêtes ne t’ont pas trop tourné la tête, il nous reste encore quelques belles pages à écrire…”

Bien à vous,

Raphaël Zaoui »

Magic Mirror Grand’Place, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France A l’occasion du Festival Les Grandes Ondes, le célèbre Magic Mirror prend ses quartiers sur la Grand’Place de Roubaix !

Salle de spectacle, qui doit son nom aux multiples miroirs et vitraux en son sein, reflétant les lumières des spectacles sur la piste de danse. Métro : ligne 2 – arrêt Roubaix Grand’ Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

Felipe Barbosa