De la house jazzy de St Germain aux formules mathématiques de Steve Coleman, des productions des Troublemakers à celles de Vincent Ségal, Magic Malik est avant tout un chercheur de sons, un défricheur de talents et un leader charismatique. Mais aussi un compositeur sans équivalent doublé d’un chanteur expert. MAXIME SANCHEZ piano, DAMIEN VERAILLON cbasse, STEFANO LUCCHINI batterie, OLIVIER LAISNEY trompette, MAGIC MALIK flûte Un artiste que l’on rangera dans la catégorie jazz sans pourtant être certain d’un tel étiquetage ! Même si l’improvisation est au cœur de son art, Magic Malik slalome allègrement entre jazz, funk, électro, fusion voire pop avec une souplesse séduisante. Il a parcouru toutes les scènes aussi bien en leader qu’en invité. À la tête du Jazz Association qui compte notamment dans ses rangs le brillant trompettiste Olivier Laisney (Slugged, Oxyd…) et le pianiste toulousain Maxime Sanchez (finaliste de la Monk Competition), Magic Malik Quintet est de nouveau sur la scène du Baiser Salé, et jouera un nouveau projet ! Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

