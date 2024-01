MAGIC MALIK ORCHESTRA Le Baiser Salé Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 20h15 à 21h15

.Tout public. payant PASS soirée : 28 EUR

1 concert : 10 EUR

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création, et d’amour!!

Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus!

Né à Abidjan, élevé aux Antilles, Malik s’interroge sur sa place dans le concert des cultures africaines. Aucun citoyen du monde ne peut se soustraire à cette envie irrépressible de célébrer son héritage. Malik Mezzadri a fait ce travail de mémoire, mais c’est un échange fortuit dans le métro parisien qui éclaira sa destinée. Malik comprit que son identité n’était pas nécessairement liée à sa terre natale. Son idiome devenait sa culture et décidait de ses choix existentiels.

Replongez dans les moments marquants de plus de 20 ans d’histoire du Magic Malik Orchestra, en revisitant le répertoire emblématique et en découvrant les nouveaux titres de Malik Mezzadri à la flûte et à la voix, Jean-Luc Lehr à la basse, Maxime Zampieri à la batterie et Romain Clerc-Renaud aux claviers.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/residence-magic-malik-orchestra-21h001

MAGIC MALIK ORCHESTRA