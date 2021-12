Magic Malik Fanfare XP, 29 janvier 2022, .

Date et horaire exacts : Le samedi 29 janvier 2022

de 21h00 à 00h00

gratuit

La musique de Magic Malik se définit par des superpositions de nappes sonores, tantôt des bruitages, tantôt des envolées lyriques et des prises de parole virtuoses envoûtantes.

Une certaine forme de complexité est créée uniquement à partir d’éléments simples comme des ostinatos légers et festifs, constitués de mélodies hypnotisantes et de motifs rythmiques qui se décalent et créent des espaces d’intervention et d’improvisation.

Il en ressort une expression musicale perméable et intuitive qui tient de l’expérimentation joyeuse mêlant à la fois tension et apaisement, fluidité et chaleur dont les ondes bienfaisantes nous procurent une réelle détente physique et nous invite à la danse et à la transe. Chaque musicien apporte sa singularité et sa propre sensibilité au groupe, et peut contribuer en tant que compositeur tant qu’il respecte l’architecture conceptuelle de la Fanfare XP. Dans ce deuxième opus, apparaissent des contributions de nouvelles têtes chercheuses du groupe, avec une maturité musicale et une cohésion surprenantes.

Flûte : Malik Mezzadri

Saxophone : Pascal Mabit

Saxophone : Maciek Lasserre

Trombone : Johan Blanc

Trompette : Olivier Laisney

Flûte : Fanny Ménégoz

Claviers : Alexandre Herer

Synthétiseur : Daniel Moreau

Claviers : Mailys Maronne

Basse : Nicolas Bauer

Batterie : Vincent Sauve

