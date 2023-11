Magic Malik Fanfare XP // La Petite Halle La Petite Halle Paris, 22 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 22 décembre 2023

de 21h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

C’est le retour du traditionnel concert de Noël de la Fanfare XP, et c’est gratuit !

La Fanfare XP, est née d’une idée commune entre Magic Malik, Pascal Mabit et Olivier Laisney, lors d’une rencontre au cours d’une résidence à la Fondation Royaumont. Fort de ses nombreuses rencontres et collaborations avec des musiciens aux esthétiques variées, Magic Malik a su se forger un son original et reconnaissable.

« le processus de création se poursuit sous nos yeux, dans cette expression musicale perméable et intuitive qui tient de l’expérimentation joyeuse. » Flora Vandenesch – Citizenjazz.

Ce groupe réunit des musiciens volontaires et issus de tous horizons pour explorer la composition et l’improvisation sous des angles originaux, développés par Malik au cours de sa carrière : taléas-colors (décalages entre des phrases rythmiques et mélodiques), signatures tonales (monde harmonique développé par Malik), modes de Messiaen. Possibilité de Master-class, répétition commentée, action pédagogique diverses.

Malik Mezzadri (flûte, voix), Pascal Mabit (saxophone), Maciek Lasserre (Saxophone), Johan Blanc (trombone), Olivier Laisney (trompette), Fanny Ménégoz (flûte, voix), Alexandre Herer (claviers), Gilles Coronado (guitare), Maïlys Maronne (mélodica), Nicolas Bauer (basse), Vincent Sauve (batterie)

: https://magmalfxpt.lnk.to/GInDRBGO

: https://www.youtube.com/watch?v=typjXtOJvIQ

________________________________________

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle

Située sur la gauche de la Grande Halle de la Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Entrée libre !

Possibilité de se restaurer sur place !

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/4N10WxGZy https://fb.me/e/4N10WxGZy

Magic Malik Fanfare XP // La Petite Halle