La musique de Magic Malik Fanfare XP se définit par des superpositions de nappes sonores, tantôt des bruitages, tantôt des envolées lyriques et des prises de parole virtuoses envoûtantes. Une certaine forme de complexité est créée uniquement à partir d’éléments simples comme des ostinatos légers et festifs, constitués de mélodies hypnotisantes et de motifs rythmiques qui se décalent et créent des espaces d’intervention et d’improvisation. Il en ressort une expression musicale perméable et intuitive qui tient de l’expérimentation joyeuse mêlant à la fois tension et apaisement, fluidité et chaleur dont les ondes bienfaisantes nous procurent une réelle détente physique et nous invite à la danse et à la transe. Dans ce format à 4 musiciens, le propos est plus resserré mais les ingrédients sont les mêmes.

Distribution :

Magic Malik : Flûte, Chant

Alexandre Herer : Rhodes, Claviers

Nicolas Bauer : Basse

Vincent Sauve : Batterie

