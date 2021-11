MAGIC MALIK 5ET Le Cri du port, 28 novembre 2021, Marseille.

MAGIC MALIK 5ET

Le Cri du port, le dimanche 28 novembre à 17:00

Dans le cadre de Jazz sur la Ville 15eme édition MAGIC MALIK 5ET Wayne Shorter, Sonny Rollins, Thelonious Monk… Pour la toute première fois dans un parcours dense et éclectique qui va du M-Base à l’afrobeat, l’inclassable flûtiste s’attelle au répertoire du jazz moderne et met ses pas dans ceux des géants qu’il admire. À la tête d’une Jazz Association qui compte dans ses rangs le brillant trompettiste Olivier Laisney (Slugged, Oxyd, Gil Evans Paris Workshop…) et le pianiste feu follet Maxime Sanchez (récent finaliste de la Thelonious Monk Competition), Magic Malik joue cette musique qui l’a nourri et la revisite à sa façon, sans nostalgie et sans redite, avec son humour, sa fantaisie rigoureuse, et le souvenir d’Eric Dolphy et Booker Little dans un coin de la tête. « Aux côtés d’un quartet de nouveaux talents du jazz français (dont le trompettiste coutançais Olivier Laisney) Magic Malik, l’un des flûtistes les plus originaux de la scène actuelle, revient aux sources du jazz en s’attelant pour la première fois au répertoire des grands standards. Revisités avec l’humour, la fantaisie rigoureuse de Malik et le souvenir d’Eric Dolphy, ils démontrent une nouvelle fois combien le jazz, toutes époques confondues, est un espace d’expression libre. Et ce concert en hommage aux grands maîtres, de Wayne Shorter à Thelonious Monk en passant par Sonny Rollins, en est un bel et émouvant exemple. » Jazz Sous Les Pommiers 2019

15€ / 12€ / 8€ (Adhésion saison 2021/2022, 10€)

♫♫♫

Le Cri du port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T17:00:00 2021-11-28T18:30:00