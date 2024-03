Magic Majorque-Croq’ Vacances Auberge Générator Barcelone, lundi 8 juillet 2024.

Magic Majorque-Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 17 juillet Auberge Générator 1359 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T08:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-17T15:00:00+02:00 – 2024-07-17T23:59:00+02:00

Ta colo à Majorque cet été ? Voilà une expérience pour les amateurs d’activités nautiques et de soleil !

L’île offre une multitude d’opportunités pour te livrer à des aventures aquatiques. Que ce soit la plongée sous-marine ou la voile, les options sont vastes et adaptées à tous.

Tu exploreras les profondeurs mystérieuses de la mer Méditerranée lors d’une plongée en bouteille. Majorque offre des récifs coralliens colorés, des grottes sous-marines et une faune marine diversifiée. Tes Moniteurs Brevetés d’État t’accompagneront pour ne rien rater de cette expérience inoubliable. Nous découvrirons la côte de Majorque par la voile à bord d’un catamaran. Que tu sois débutant(e) ou expérimenté(e), nous prendrons le voilier pour naviguer le long de la côte méridionale de Majorque. Nous jetterons l’ancre pour nager et plonger dans les eaux turquoise tandis qu’un délicieux barbecue sera préparé à bord. Toutes les activités nautiques sont encadrées par des Moniteurs Brevetés d’État (nous fournissons l’équipement : masque, tuba et palmes). Enfin, une sortie au parc aquatique le Western Water Park sera organisée en cours de séjour ; nous y passerons la journée pour profiter des toboggans et des diverses piscines.

En participant à cette colonie de vacances à Majorque axée sur les activités nautiques, tu auras non seulement l’opportunité de t’amuser et de te divertir, mais aussi de te créer des souvenirs inoubliables dans l’un des endroits les plus magnifiques de la Méditerranée ! Notre séjour à Palma de Majorque nous offrira une expérience captivante mêlant histoire, culture, architecture et charme méditerranéen. Nous visiterons la magnifique cathédrale de Santa Maria, qui domine le front de mer, le quartier du Casco Antiguo avec ses boutiques artisanales. La visite du palais royal de l’Almudaina, te fera découvrir les vues imprenables sur la mer et la ville depuis ses jardins…

En somme Palma de Majorque te promet une expérience complète, entre patrimoine historique, ambiance méditerranéenne et détente au bord de la mer ! L’équipe d’animation te proposera des visites, des animations et des veillées animées et variées. Alors si pour cet été tu veux partir sur une île, au soleil, découvrir de nouveaux horizons et t’amuser. Fais ta valise et viens avec nous à Majorque !

Auberge Générator carrer de corsega 373 Barcelona Barcelone 08001 Eixample Barcelone Catalogne [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-magic-majorque_233.html »}]

jeux veillées

Croq’ Vacances