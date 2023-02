Magic Kids COMEDIE DE METZ METZ Catégories d’Évènement: 57000

Magic Kids. De 2023-02-22 à 2023-02-26 15:00. Tarif : 12.0 12.0 euros COMEDIE DE METZ METZ 57000 . Grâce à Magic Kids, Thibaut offre l'opportunité aux enfants de devenir le temps d'un instant, magiciens en herbe ! De l'apparition de colombes à la fameuse disparition de lapin, tout comme des inventions magiques plus extraordinaires les unes que les autres, c'est ce que le magicien offrira aux jeunes spectateurs. Un spectacle qui restera gravé dans la mémoire des jeunes spectateurs : dynamique mais surtout participatif, adapté à tous ! Le tout présenté d'une façon originale, humoristique et… Magique ! Qui n'a jamais rêvé de pouvoir faire apparaître des colombes ? De faire voler des tables ? Un spectacle très visuel !

Détails Catégories d'Évènement: 57000, Drôme0, Metz Autres Lieu COMEDIE DE METZ Adresse 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL Ville METZ Tarif 12.0-12.0 euros

