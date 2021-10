Barbières Barbières Barbières, Drôme Magic Halloween Barbières Barbières Catégories d’évènement: Barbières

Magic Halloween Barbières, 30 octobre 2021, Barbières. Magic Halloween 2021-10-30 19:30:00 19:30:00 – 2021-10-30 Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue

Barbières Drôme Barbières EUR 68 68 Les Ateliers Magiques vous invitent à une soirée cabaret sur le thème d’Halloween. dani.lary.event@orange.fr +33 4 75 02 34 83 http://www.dani-lary.com/ dernière mise à jour : 2021-10-18 par

