Magic Guinguette Le Havre, 20 février 2022, Le Havre.

Magic Guinguette Le Havre

2022-02-20 15:00:00 – 2022-02-20

Le Havre Seine-Maritime

Venez enflammer le dancefloor du Magic avec Manuela et Stéphane !

Ce charmant duo vous fera passer un après-midi très dansant. Depuis près de 25 ans, il ne cesse d’enrichir son répertoire musical. Composé de plus d’une centaine de chansons, allant d’Aznavour à Dalida en passant par les standards du disco et autres variétés françaises et internationales. La piste de danse circulaire en parquet du Magic Mirrors n’attend plus que vous !

Le dimanche 20 février à 15h, au Magic Mirrors.

Tarif : 12€ avec une boisson et une pâtisserie

Réservation auprès du Comité des Fêtes du Havre au 02.35.22.68.70 du lundi au vendredi de 14h à 18h (sauf le mercredi).

magicmirrors@lehavre.fr +33 2 35 22 68 70 https://magicmirrors.lehavre.fr/

Le Havre

