Lavérune

MAGIC & DREAMS | HAPPY HOUSE MUSIC – DOMAINE DE BIAR Lavérune, 11 septembre 2021, Lavérune. MAGIC & DREAMS | HAPPY HOUSE MUSIC – DOMAINE DE BIAR 2021-09-11 – 2021-09-11

Lavérune Hérault Lavérune Une soirée insolite dans un cadre de rêve! Magic and Dreams vous invite à un voyage sonore et visuel le samedi 11 septembre 2021 de 19h à 01h. Dj set Mister Moti Ticket d entrée + cocktail : 10€

Ticket d entrée + cocktail + repas : 40€ Nous avons hâte de vous accueillir ! Réservation obligatoire

reservations@domainedebiar.com +33 4 67 65 70 06 https://www.magicanddreams.com/?fbclid=IwAR0ihgDfvHXgGfzAAlejTk_QFHKzwnKBobjVFTkbgxVjyMvUNkVHZB3xeDs

Pass sanitaire demandé dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lavérune Autres Lieu Lavérune Adresse Ville Lavérune lieuville 43.59449#3.81403