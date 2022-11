Magic Circus

2023-02-15 – 2023-02-15 EUR 8 10 Dans son cirque, le clown s’ennuie… Il a l’impression de faire toujours la même chose…

Alors il rêve… Oui, il rêve de devenir quelqu’un d’autre… Un Magicien !

Mais un clown a-t-il le droit de devenir magicien ?

Un spectacle drôle, poétique qui plaira aux enfants comme aux grands enfants !



Avec Elvis Illusionniste

Magie, mime, clown

De 4 à 10 ans [durée 50 min] Un magicien qui se prend pour un clown qui rêve de devenir… Magicien ! dernière mise à jour : 2022-11-21 par

