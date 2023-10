Cet évènement est passé Ciné-Pop-corn : Godzilla II – Roi des monstres Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Ciné-Pop-corn : Godzilla II – Roi des monstres Magic Cinéma Bobigny, 22 juin 2019, Bobigny. Ciné-Pop-corn : Godzilla II – Roi des monstres Samedi 22 juin 2019, 16h00 Magic Cinéma 3,50€ Pour le dernier Ciné-Pop-corn de la saison, retrouvez un monstre mythique du cinéma : Godzilla ! Ta place de cinéma + 1 cornet de pop-corn = 3,50€ En partenariat avec l’association Cap à Cité Godzilla II – Roi des monstres De Michael Dougherty É.-U. | 2019 | 2h12 | VF AVEC Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Boby Brown L’agence crypto-zoologique Monarch déploie de nombreux moyens pour combattre des créatures de tailles divines. Godzilla va affronter le papillon géant Mothra, le ptérosaure Rodan, ainsi que son pire ennemi, le dragon King Ghidorah. Ces anciennes superespèces veulent toutes la suprématie et mettent en danger la survie de l’humanité. Mais laquelle d’entre elles va connaître la victoire sur les autres ? Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

