Ciné-culte #35 : Sur la route de Madison de Clnt Eastwood Magic Cinéma Bobigny, 28 mai 2019, Bobigny.

Ciné-culte #35 : Sur la route de Madison de Clnt Eastwood Mardi 28 mai 2019, 19h30 Magic Cinéma 3,50€

Ce mois-ci, place à Meryl Streep, l’une des plus grandes actrices américaines de notre époque, triplement oscarisée. On la retrouve dans La Route de Madison, le plus beau mélo du cinéma, signé Clint Eastwood. Une histoire d’amour passionnelle qui a offert à l’actrice l’un de ses rôles les plus bouleversants.

Film présenté et décrypté par Mathieu Macheret, critique de cinéma au Monde.

Suivi d’un pot convivial

Sur la route de Madison

De Clint Eastwood

É.-U. / 1995 / 2h15 / VOSTF

Avec Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley

Michael Johnson et sa soeur Caroline reviennent dans la ferme de leur enfance régler la succession de leur mère, Francesca. Ils vont découvrir tout un pan de la vie de leur mère ignoré de tous, sa brève, intense et inoubliable liaison avec un photographe de passage.

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-28T19:30:00+02:00 – 2019-05-28T22:30:00+02:00

2019-05-28T19:30:00+02:00 – 2019-05-28T22:30:00+02:00