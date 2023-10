Cet évènement est passé Ciné-goûter : Amir et Mina : les aventures du tapis volant Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Ciné-goûter : Amir et Mina : les aventures du tapis volant Magic Cinéma Bobigny, 18 mai 2019, Bobigny. Ciné-goûter : Amir et Mina : les aventures du tapis volant Samedi 18 mai 2019, 14h30 Magic Cinéma 3,50€ Direction l’Orient pour découvrir les aventures trépidantes d’Amir et Mina et après la séance envole-toi pour un délicieux goûter avec des livrets-jeux offerts ! Amir et Mina : les aventures du tapis volant De Karsten Killerich Danemark / 2019 / 1h21 Dès 5 ans Amir, un jeune garçon, rêve de voyager et refuse de devenir tailleur comme son père lui ordonne. Intrépide, il s’envole sur un tapis volant et entame un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina, jeune fille malicieuse, et ils vont affronter des voleurs, braver les gardes du Palais, défier les crocodiles, et déjouer les plans du Sultan. Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-18T14:30:00+02:00 – 2019-05-18T16:30:00+02:00

2019-05-18T14:30:00+02:00 – 2019-05-18T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bobigny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Magic Cinéma Adresse Rue du Chemin Vert - 93000 Bobigny - Métro, tram, bus : Bobigny - Pablo Picasso Ville Bobigny Departement Seine-Saint-Denis Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Magic Cinéma Bobigny latitude longitude 48.904788;2.446734

Magic Cinéma Bobigny Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bobigny/