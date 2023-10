Ciné-culte #34 : Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy Magic Cinéma Bobigny, 23 avril 2019, Bobigny.

CYCLE LE BAL DES ACTRICES

Ce mois-ci, place à la grande Catherine Deneuve qui fut la muse de Jacques Demy et qui forma le duo des Demoiselles de Rochefort avec sa sœur Françoise Dorléac. Un hymne à l’amour et à la vie dans un Rochefort coloré qui vibre au rythme des pas de danse de Gene Kelly et George Chakiris et de la musique de Michel Legrand, récemment disparu, qui met merveilleusement en chansons les chassés-croisés amoureux de nos deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux !

Film présenté et décrypté par Mathieu Macheret, critique de cinéma au Monde.

Les Demoiselles de Rochefort

de Jacques Demy / France / 1966 / 2h01

Avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Danielle Darrieux, Gene Kelly, George Chakiris

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elles rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement, une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin…

« Le film est un feu d’artifice, une farandole de couleurs, de sentiments, de paroles et de musiques. Les jeux de l’amour et du hasard, présents dans tous les films de Demy, sont ici déclinés sur un mode ludique et heureux. » Olivier Père, arte.tv

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso

2019-04-23T19:30:00+02:00 – 2019-04-23T22:00:00+02:00

