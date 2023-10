Cet évènement est passé Ciné-Quiz : Dumbo Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Ciné-Quiz : Dumbo Magic Cinéma Bobigny, 17 avril 2019, Bobigny. Ciné-Quiz : Dumbo Mercredi 17 avril 2019, 14h30 Magic Cinéma 6€ plein tarif / 4€ tarif réduit Après la séance, tente ta chance au Ciné-Quiz pour tenter de remporter une peluche ou un T-shirt Dumbo ! *Dumbo * De Tim Burton / États-Unis / 2019 / VF Avec Colin Farrell, Danny de Vito, Eva Green, Michael Keaton Holt Farrier, ancienne gloire du cirque, voit sa vie chamboulée au retour de la guerre. Max Medici, propriétaire d’un chapiteau, le recrute pour s’occuper d’un éléphanteau aux oreilles disproportionnées, devenu la risée du public. Mais quand les enfants de Holt découvrent qu’il peut voler, l’entrepreneur V.A. Vandevere et l’acrobate Colette Marchant entrent en jeu pour faire du jeune pachyderme une véritable star… Après Alice au pays des merveilles, Tim Burton adapte un autre classique Disney. Le réalisateur insuffle son univers fantasque à l’histoire de Dumbo, l’éléphanteau le plus attachant du grand écran, qui a ému des générations de spectateurs. Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/jeune-public-movie/a-laffiche/?curid=12862 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

