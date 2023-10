Cet évènement est passé Festival PCMMO : Amal Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Festival PCMMO : Amal Magic Cinéma Bobigny, 16 avril 2019, Bobigny. Festival PCMMO : Amal Mardi 16 avril 2019, 20h00 Magic Cinéma 3,50€ Cette année le Magic Cinéma participe au Festival Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient pour une séance hors les murs avec la projection d’Amal de Mohamed Siam. La séance sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur. En partenariat avec le PCMMO Tarif unique : 3,50€ Amal De Mohamed Siam Égypte / Liban / Allemagne / France / Norvège / Danemark / Qatar | 2017 | 1h23 | VOSTF Amal est une chipie : elle souffle les bougies des autres, tient tête à des policiers en manifestation, fume si elle veut, grandit si elle veut. Si être une femme dans une Égypte post-révolutionnaire signifie renoncer à sa liberté, alors à quoi bon ? « Véritable roman d’initiation documentaire, Amal s’attache au parcours parabolique d’une adolescente vers l’âge adulte, et saisit ses transformations successives comme un corps métaphorique : celui d’une société toute entière, encore en quête de son introuvable émancipation.» Emmanuel Chicon, membre du Comité de sélection du festival Visions du réel Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/301389140536151/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

