Cet évènement est passé Soirée d’ouverture de la 10ème édition du festival Pico y Pala Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Soirée d’ouverture de la 10ème édition du festival Pico y Pala Magic Cinéma Bobigny, 10 avril 2019, Bobigny. Soirée d’ouverture de la 10ème édition du festival Pico y Pala Mercredi 10 avril 2019, 20h00 Magic Cinéma 3,50€ Pour la troisième année consécutive, le Magic accueille l’ouverture du Festival Pico y Pala, le festival itinérant du cinéma engagé latino-américain. Projection du film Au pied du mur – Des migrants à la frontière mexicano-américaine de Paulina Sánchez. Suivi d’un échange avec Anna Touati, éditrice du livre-DVD Au pied du mur (éd. CMDE), et Olga Gonzalez, chercheuse spécialiste des migrations latino-américaines (sous réserve) Puis d’un buffet latino-américain et d’un concert Accueil dès 19h pour le vernissage de l’exposition photographique de Paulina Sánchez, un reportage à la frontière du Mexique et des États-Unis Au pied du mur – Des migrants à la frontière mexicano-américaine de Paulina Sánchez Mexique | 2015 | 1h38 | VOSTF Certains construisent des murs pour séparer les peuples ; d’autres les franchissent au péril de leur vie. À la frontière mexicano-étasunienne comme ailleurs, on criminalise l’étranger. Dans cet ôtel de Mexicali qui reçoit quotidiennement des migrants poursuivant le rêve américain, Paulina Sánchez a réalisé ce documentaire pour leur redonner l’humanité qui leur est refusée. Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.magic-cinema.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-10T20:00:00+02:00 – 2019-04-10T23:00:00+02:00

2019-04-10T20:00:00+02:00 – 2019-04-10T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bobigny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Magic Cinéma Adresse Rue du Chemin Vert - 93000 Bobigny - Métro, tram, bus : Bobigny - Pablo Picasso Ville Bobigny Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Magic Cinéma Bobigny latitude longitude 48.904788;2.446734

Magic Cinéma Bobigny Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bobigny/