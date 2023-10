Soirée Cinémas 93 : AP de L’Immeubles des braves de Bojina Panayotova Magic Cinéma Bobigny, 2 avril 2019, Bobigny.

AVANT-PREMIÈRE // L’IMMEUBLE DES BRAVES de Bojina Panayotova

2019 – 23 min – documentaire – Une production Stank

Sofia, 13 juin 2014. Comme chaque jour, Ivan revient devant l’immeuble dont il s’est fait expulser, et qui appartient maintenant à des mafieux. Il vient nourrir ses enfants, Gigi et Sara, deux chiens errants qui vivent encore là. Mais ce matin, les chiens ont disparu. Ivan dans tous ses états alerte le quartier et se lance dans une quête éperdue pour retrouver ses chiens et défendre le dernier bastion d’innocence qui le relie à ce monde..

Ce film a bénéficié de l’Aide au film court, le dispositif de soutien à la création, à la production et à la diffusion du Département de la Seine-Saint-Denis

Précédé de :

MOUL LKELB (L’HOMME AU CHIEN) de Kamal Lazraq

2014 – 26 min – fiction

Youssel mène une vie recluse et marginale. Son seul ami est son chien Chagadai. Un soir, à la plage, le chien disparait. Pour le retrouver, Youssef est contraint de s’embarquer dans une quête dangereuse à travers les bas-fonds de Casablanca.

TWEETY LOVELY SUPERSTAR d’Emmanuel Gras

2005 – 18 min – documentaire

Quatre hommes et un enfant sur le toit d’un immeuble, sous un soleil de plomb. Leur travail : le détruire. Leurs outils : leurs bras. Leur labeur de ce jour est leur labeur de chaque jour.

Projection en présence des réalisateurs et suivie d’un verre convivial

