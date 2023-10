La Résistance au cinéma / La Petite Prairie aux bouleaux Magic Cinéma Bobigny, 27 mars 2019, Bobigny.

La Résistance au cinéma / La Petite Prairie aux bouleaux Mercredi 27 mars 2019, 20h00 Magic Cinéma 3,50€

Dans le cadre du festival La Résistance au cinéma, le Magic Cinéma vous propose une soirée en hommage à Marceline Loridan-Ivens disparue en septembre dernier, en programmant son film La Petite Prairie aux bouleaux.

La séance sera suivie d’une rencontre avec Éric Lafon, directeur scientifique du Musée de l’Histoire vivante de Montreuil, et Thierry Berkover, fils de déporté, président de la délégation territoriale de Seine-Saint-Denis des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.

En partenariat avec l’association des Amis du Musée de la Résistance de la Seine-Saint-Denis

—VISITE GUIDÉE—

En partenariat avec le service Patrimoine historique et mémoriel de la Ville de Bobigny, une visite de l’ancienne gare de déportation de Bobigny est organisée le mercredi 27 mars à 15h.

Rendez-vous devant la porte, qui se situe juste après le pont SNCF, sur l’Avenue Henri Barbusse. La conférencière vous y attendra.

LA PETITE PRAIRIE AUX BOULEAUX

De Marceline Loridan-Ivens

France / Allemagne / Pologne | 2003 | 1H30 | VOSTF

Avec Anouk Aimée, August Diehl, Zbigniew Zamachowski

Myriam, rescapée des camps de la mort, décide de retourner à Birkenau sur les traces de son passé. Elle y rencontre un jeune photographe qui s’attache à ses pas. Oskar est allemand, petit-fils d’un colonel SS. De l’horreur du vécu de Myriam et de la culpabilité d’Oskar naît une amitié improbable.

À travers le personnage de Myriam, c’est son propre passé et le choc violent du retour à Cracovie que raconte la réalisatrice, offrant ainsi une réflexion sur la mémoire et l’oubli, la réconciliation et l’espoir.

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

