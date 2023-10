Mon incroyable 93 Magic Cinéma Bobigny, 21 mars 2019, Bobigny.

Mon incroyable 93 Jeudi 21 mars 2019, 20h00 Magic Cinéma 3,50€

MON INCROYABLE 93, LE DOCUMENTAIRE

Réal.Wael Sghaier, 58′ – Prod 60sfilmz

MON INCROYABLE 93, c’est un voyage en Seine-Saint-Denis pour découvrir ce territoire sous un autre angle. Pour donner à voir ce 93 qu’on n’imagine pas et déconstruire les clichés qui entourent ce département, un touriste a donc décidé de partir en voyage pour aller à la rencontre des habitants et voir le patrimoine séquano-dionysien. Un voyage pas très loin de Paris, pas très loin de chez vous (sauf si vous habitez le Minnesota) et pas très loin de chez lui, à seulement quelques stations de métro (et RER) de la capitale afin de redécouvrir le département où il a grandi et le faire (re)découvrir à d’autres. Une invitation au voyage vu du sol, du terrain, une carte postale d’un territoire mal-traité.

Projection suivie d’une rencontre avec Wael Sghaier et le producteur Nabil Habassi

Réservation auprès du Magic Cinéma – 01 83 74 56 73

En partenariat avec la MC93

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 56 73 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-21T20:00:00+01:00 – 2019-03-21T22:00:00+01:00

2019-03-21T20:00:00+01:00 – 2019-03-21T22:00:00+01:00