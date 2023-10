Cet évènement est passé Ciné-culte #33 : Sept ans de réflexion de Billy Wilder Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Ciné-culte #33 : Sept ans de réflexion de Billy Wilder Magic Cinéma Bobigny, 12 mars 2019, Bobigny. Ciné-culte #33 : Sept ans de réflexion de Billy Wilder Mardi 12 mars 2019, 19h30 Magic Cinéma 3,50€ CYCLE LE BAL DES ACTRICES Ce mois-ci, place à l’icône Marylin Monroe. L’occasion de revoir sur grand écran Sept ans de réflexion, certainement l’un des films les plus célèbres de la star hollywoodienne, et la fameuse scène où sa jupe se soulève au-dessus de la grille d’aération du métro. Un film mythique qui a fait l’histoire du cinéma. Film présenté et décrypté par Mathieu Macheret, critique de cinéma au Monde. Tarif 3,50€ Sept Ans de réflexion De Billy Wilder É.-U. | 1956 | 1H45 | VOSTF Avec Marilyn Monroe, Oscar Homolka, Robert Strauss Richard Sherman vient de déposer à la gare sa femme et ses enfants et prévoit de rester seul pour les vacances d’été dans son appartement new-yorkais. Après sept ans de mariage, il fantasme allègrement sur les filles qu’il rêve de séduire. Sa solitude va vite être troublée par sa charmante voisine blonde du dessus. « Sans doute le film le plus célèbre de Marilyn Monroe : la fameuse scène où sa jupe se soulève au-dessus de la grille d’aération du métro appartient à l’histoire du cinéma […]. Toujours drôle, grinçant, burlesque. Marilyn y est divine. » Pierre Murat, Télérama Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/312362316298907/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-12T19:30:00+01:00 – 2019-03-12T22:30:00+01:00

2019-03-12T19:30:00+01:00 – 2019-03-12T22:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bobigny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Magic Cinéma Adresse Rue du Chemin Vert - 93000 Bobigny - Métro, tram, bus : Bobigny - Pablo Picasso Ville Bobigny Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Magic Cinéma Bobigny latitude longitude 48.904788;2.446734

