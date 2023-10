Avant-première : Working Woman Magic Cinéma Bobigny, 7 mars 2019, Bobigny.

Avant-première : Working Woman Jeudi 7 mars 2019, 20h00 Magic Cinéma 3,50€

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Magic vous propose de découvrir un film israëlien sur le thème du harcèlement au travail. La séance sera suivie d’une rencontre avec Zohra Benhamou, présidente de l’association Les Ateliers du Travail

Tarif : 3.50€

Une séance de rattrapage en avant première est prévue le vendredi 8 mars à 12h

Working Woman

De Michal Aviad

Israël | 2018 | 1H32 | VOSTF |

Avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen

Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, elle est rapidement promue par son patron, un grand chef d’entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter la situation… Un film délicatement écrit et bien mené sur le harcèlement sexuel dans le monde du travail.

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-07T20:00:00+01:00 – 2019-03-07T22:30:00+01:00

