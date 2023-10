Cet évènement est passé Avant-première En política Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Périphérie et Petit à Petit Production ont le plaisir de vous inviter à l'avant-première du film EN POLÍTICA de Penda Houzangbe et Jean-Gabriel Tregoat, en présence des cinéastes

Projection suivie d'un buffet convivial

En política (2018 / 107′ / Petit à Petit Production)

Une petite équipe d'activistes se présente pour la première fois à des élections et entre au Parlement asturien. Plongés dans le monde politique auquel ils se sont toujours opposés, les nouveaux élus font l'apprentissage de ses rouages, pris entre leurs idéaux et la réalité pratique de l'institution. Comment changer les choses sans être changés par la politique ?

Magic Cinéma
Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso

Vendredi 22 février 2019, 20h00

