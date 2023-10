Festival Télérama enfants Magic Cinéma Bobigny, 20 février 2019, Bobigny.

Festival Télérama enfants 20 février – 2 mars 2019 Magic Cinéma 3,50€ la séance

Du 20 février au 5 mars, le Magic Cinéma participe une nouvelle fois au festival Télérama Enfants, l’occasion de revoir des films marquants de l’année mais aussi des avant-premières pour 3,50€ la séance avec le Pass Télérama !

Ne manquez pas les trois événements qui rythmeront les vacances de février !

— Avant-première + Atelier —

La Petite Fabrique de nuages

(Dès 4 ans)

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages !

Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

Suivi d’un atelier bruitage

Réservations impératives au 01 83 74 56 71

• Mercredi 20 février à 14h30 •

— Ciné-goûter Mango —

(Dès 6 ans)

Mango, une jeune taupe, habite à Digginton, un petit village perdu dans la campagne anglaise. Il doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine locale dirigée par son père. Passionné de football et joueur très doué, son rêve est de participer à la Coupe du Monde des animaux. Mais quand un milliardaire menace de racheter la mine et de ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa famille tout en réalisant son rêve de devenir footballeur.

Après la séance, un goûter sur l’univers du film préparé par les jeunes de l’IME Le Tremplin vous sera offert !

Dans la limite des places disponibles.

Réservations au 01 83 74 56 71

• Mercredi 27 février à 14h30 •

— Avant-première —

Le Cochon, le Renard et le Moulin

(Dès 4 ans)

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le renard. Ensemble, ils font toutes sortes de rencontres…

• Samedi 2 mars à 14h30 •

… mais aussi : Astérix – Le Secret de la Potion Magique, Reine d’un été et La Chasse à l’ours

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-02-20T14:30:00+01:00 – 2019-02-20T16:00:00+01:00

2019-03-02T14:30:00+01:00 – 2019-03-02T15:30:00+01:00