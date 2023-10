Cet évènement est passé Ciné-culte #30 : La Cérémonie de Claude Chabrol Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Ciné-culte #30 : La Cérémonie de Claude Chabrol Magic Cinéma Bobigny, 18 décembre 2018, Bobigny. Ciné-culte #30 : La Cérémonie de Claude Chabrol Mardi 18 décembre 2018, 19h30 Magic Cinéma 3,50€ Cette année, le rendez-vous cinéphile du Magic Cinéma déroule le tapis rouge aux plus grandes actrices du cinéma. Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, Marlene Dietrich, et bien d’autres défileront sur l’écran ! Place ce mois-ci à l’une des stars du cinéma français Isabelle Huppert avec la projection de La Cérémonie de Claude Chabrol pour lequel elle avait remporté le César de la Meilleure actrice en 1996. Présentation et débat avec Murielle Joudet, autrice du livre Isabelle Huppert – Vivre ne nous regarde pas, éd. Capricci La Cérémonie de Claude Chabrol Sophie, bonne analphabète mais dévouée, est engagée au service d’une famille bourgeoise. Son amitié avec une postière envieuse va déclencher un drame. « La Cérémonie perpétue la longue série de chroniques criminelles situées dans la tranquille province de France et qui a inspiré à Chabrol, dans les années 70, ses meilleurs films. Une fois de plus, Chabrol épingle l’hypocrisie des grands bourgeois. » Olivier Père, arte.tv Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/361690154565925/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

