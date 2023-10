Mois du doc / Le Grand Bal Magic Cinéma Bobigny, 17 novembre 2018, Bobigny.

Mois du doc / Le Grand Bal Samedi 17 novembre 2018, 20h00 Magic Cinéma 3,50€

Entrez dans la danse !

À l’occasion du Mois du Film Documentaire, le Magic vous invite sur la piste avec le film Le Grand Bal dans le cadre de sa thématique « Ça Swingue à Bobigny ! »

La séance sera suivie d’une initiation aux danses folk par l’association Paris Bal Folk

Tarif unique : 3,50€

LE GRAND BAL

De Laetitia Carton

France / 2018 / 1h39

C’est l’histoire d’un grand bal. Chaque été, plus de 2000 personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française.

Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps.

« Le film de Lætitia Carton se concentre sur cet événement pour capter avec une sensibilité et une grâce infinie la magie ineffable de ces rencontres humaines, petit paradis où les tensions sociales s’évanouissent totalement pour ne laisser en scène que des corps de tout âge et sexes confondus dans l’étreinte harmonieuse d’une danse. » Cédric Lépine, mediapart.fr

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1949144635178493/?active_tab=about »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-11-17T20:00:00+01:00 – 2018-11-17T23:30:00+01:00

2018-11-17T20:00:00+01:00 – 2018-11-17T23:30:00+01:00