Ciné-goûter / Petits contes sous la neige Magic Cinéma Bobigny, 17 novembre 2018, Bobigny.

Ciné-goûter / Petits contes sous la neige Samedi 17 novembre 2018, 15h00 Magic Cinéma 3,50€

Petits Contes sous la neige

Programme de 7 courts métrages d’animation de 40 min

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces sept courts métrages transportent les plus petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques. L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme empreint d’une magie hivernale.

Sept contes enchanteurs pour se préparer à l’hiver tout en douceur !

Le Magic Cinéma t’invite à partager un goûter haut en couleurs ! Viens colorier les personnages du film après la séance.

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-11-17T15:00:00+01:00 – 2018-11-17T16:30:00+01:00

