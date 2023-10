Cet évènement est passé Ciné-Pop-corn / Venom Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Ciné-Pop-corn / Venom Magic Cinéma Bobigny, 3 novembre 2018, Bobigny. Ciné-Pop-corn / Venom Samedi 3 novembre 2018, 16h00 Magic Cinéma 3,50€ Apparu dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi, Venom, l’emblématique anti-héros de l’univers Marvel, s’impose en solo sur nos écrans VENOM de Ruben Fleischer É.-U. | 2018 | 1h52 | VF | Avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed Eddie Brock, journaliste, tente de relancer sa carrière après un scandale. Alors qu’il enquête sur Life Foundation, une société aux activités mystérieuses, il entre en contact avec un symbiote alien qui le possède totalement. Il devient alors le protecteur létal Venom. En partenariat avec l’association Vie et Cité Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/186374715583826/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Lieu Magic Cinéma
Adresse Rue du Chemin Vert - 93000 Bobigny - Métro, tram, bus : Bobigny - Pablo Picasso
Ville Bobigny
Departement Seine-Saint-Denis

