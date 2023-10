Journée Halloween au Magic ! Magic Cinéma Bobigny, 31 octobre 2018, Bobigny.

Journée Halloween au Magic ! Mercredi 31 octobre 2018, 14h30, 20h30 Magic Cinéma 3,50€ la séance

Pour Halloween le Magic vous fera trembler de rire avec la Famille Addams et de peur avec La Nonne !

Tarif : 3,50€ la séance

Les Valeurs de la famille Addams

DE BARRY SONNENFELD

É.-U | 1993 | 1H34 | VF | AVEC ANJELICA HUSTON,

RAUL JULIA, CHRISTOPHER LLOYD, CHRISTINA RICCI

Chose curieuse mais point trop inhabituelle au sein de la famille Addams : Morticia accouche d’un bambin aussi brusquement qu’elle s’est trouvée enceinte ! La famille s’agrandit donc avec la naissance de Pubert. Accueilli en grande pompe, ce fruit inespéré d’un brûlant amour présente déjà tous les signes distincts du

clan : une attendrissante pâleur cadavérique, des cheveux de jais, une fine moustache qui remplit de fierté son père… Mais Mercredi et Pugsley, ses deux aînés, apprécient moins l’arrivée de ce rival trop fêté et, fous de jalousie, ils multiplient les tentatives d’assassinat !

20h30 La Nonne

DE CORIN HARDY

É.-U. | 2018 | 1H37 | VF | AVEC TAISSA FARMIGA, DEMIAN BICHIR, JONAS BLOQUET

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Quand on apprend le suicide d’une jeune nonne dans une abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans l’Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et une novice pour mener l’enquête. Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur foi et menace de détruire leur âme. Bientôt, l’abbaye est en proie à une lutte sans merci entre les vivants et les damnés…

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1920587041568498/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-10-31T14:30:00+01:00 – 2018-10-31T16:00:00+01:00

2018-10-31T20:30:00+01:00 – 2018-10-31T22:30:00+01:00