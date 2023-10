Ciné-débat : De l’Inde à Bobigny, Sikhs de pères en fils Magic Cinéma Bobigny, 26 octobre 2018, Bobigny.

Ciné-débat : De l’Inde à Bobigny, Sikhs de pères en fils Vendredi 26 octobre 2018, 20h00 Magic Cinéma

De Xavier Naizet

France / 2017 / 52 min

En Seine-Saint-Denis, le foyer de Gurdial et le temple sikh de Bobigny constituent une petite enclave indienne. La communauté qui fréquente ces lieux y perpétue les rites, spectaculaires et beaux, qui lui sont propres. Mais elle se trouve aujourd’hui confrontée à un dilemme : conserver ses traditions religieuses et rencontrer des difficultés d’intégration ou y renoncer et éprouver le sentiment d’une perte d’identité.

Suivi d’une rencontre avec le réalisateur

Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1889084004493296/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-10-26T20:00:00+02:00 – 2018-10-26T22:00:00+02:00

