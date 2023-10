Cet évènement est passé Ciné-goûter – Dilili à Paris Magic Cinéma Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Ciné-goûter – Dilili à Paris Magic Cinéma Bobigny, 13 octobre 2018, Bobigny. Ciné-goûter – Dilili à Paris Samedi 13 octobre 2018, 14h00 Magic Cinéma 3,50€ Dilili à Paris DE MICHEL OCELOT | FRANCE | 2018 | 1H35 Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires qui l’aident, et des méchants qui sévissent dans l’ombre. Après la séance, le Magic Cinéma t’invite à partager un goûter convivial ! Magic Cinéma Rue du Chemin Vert – 93000 Bobigny – Métro, tram, bus : Bobigny – Pablo Picasso Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/314346746038211/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-10-13T14:00:00+02:00 – 2018-10-13T17:00:00+02:00

2018-10-13T14:00:00+02:00 – 2018-10-13T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bobigny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Magic Cinéma Adresse Rue du Chemin Vert - 93000 Bobigny - Métro, tram, bus : Bobigny - Pablo Picasso Ville Bobigny Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Magic Cinéma Bobigny latitude longitude 48.904788;2.446734

Magic Cinéma Bobigny Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bobigny/